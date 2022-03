La Vice-présidente des États-Unis Kamala Harris a été violemment critiquée sur le réseau social de l’oiseau bleu suite à une publication erronée qu’elle a faite faisant croire que l’Ukraine est membre de l’Otan. La publication originale avait été supprimée près d’une heure de temps plus tard. Le texte de la collaboratrice de Joe Biden remerciait en effet les militaires polonais et américains pour l’engagement aux côtés de l’Otan.

« Quand j’étais en Pologne, j’ai rencontré des militaires américains et polonais, les remerciant de se tenir aux côtés de nos alliés de l’OTAN pour la liberté, la paix et la sécurité », indique-t-elle dans la première publication dont la capture a été conservée par le WayBack Archives Internet même après sa suppression. « Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés du peuple ukrainien pour défendre l’alliance de l’OTAN. », a-t-elle ajouté alors que l’Ukraine n’était pas membre de l’Otan.

Une omission du Comité national démocrate

La version corrigée de la publication a essayé d’être plus précise et moins confuse. « Les États-Unis se tiennent fermement aux côtés du peuple ukrainien et défendent l’alliance de l’OTAN. », pouvait-on lire sur le réseau social de l’oiseau bleu. La seule correction au niveau de la publication était au niveau de « Et ». Selon les explications qui ont été fournies par un porte-parole du bureau du vice-président à Fox News, il s’agissait juste d’une omission. Le Comité national démocrate qui contrôle le compte officiel de la dirigeante américaine a omis accidentellement le mot toujours selon ce proche de Kamala Harris.