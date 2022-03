Le contrôle judiciaire dont fait l’objet l’opposant politique sénégalais Ousmane Sonko n’est pas levé. La demande formulée par les avocats du nouveau maire de Ziguinchor a été rejetée par le doyen des juges d’instructions. Selon les confidences qui ont été faites par Me Bâ à Igfm, il est trop tôt pour faire des commentaires sur la décision prise par le juge. L’homme de droit fait tout de même remarquer que le juge s’était montré assez ouvert sur la date d’audition du principal mis en cause dans l’affaire Adji Sarr.

« Le juge a des raisons plus ou moins solides sur lesquelles il a fondé son argumentaire pour arriver à cette décision. », a déclaré dans un premier temps l’avocat de l’opposant sénégalais. Cette décision a tout de même suscité une vague de réactions au sein de la classe politique sénégalaise. Dans les colonnes de « Le Quotidien », l’activiste Guy Marius Sagna a fait savoir ce qu’il pense de cette affaire.

Un complot selon l’activiste Guy Marius Sagna

Pour lui, il s’agit juste d’un complot orchestré de toute pièce contre l’homme politique sénégalais. « Tous les sondages ont montré à Macky Sall et à la France que si rien n’est fait, Ousmane Sonko sera le cinquième Président du Sénégal. Ils se sont mobilisés pour s’attaquer au président Ousmane Sonko et Pastef, au maire Barthélémy Dias et à tous ceux qui ont décidé de dire non. », a-t-il déclaré.