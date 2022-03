Les membres des partis politiques de l’opposition du Sénégal ne comptent pas s’abaisser devant les décisions de la mouvance en ce qui concerne la suppression du parrainage dans le pays. À l’approche des prochaines élections Législatives, chaque parti, se fait entendre à sa manière et de différentes façons. Après plusieurs sorties sur le sujet, l’activiste Guy Marius Sagna et autres activistes comme lui, annoncent une descente dans les rues du Sénégal le mercredi prochain.

Malgré l’arrêté de la cour de justice de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sur le système de parrainage adopté au Sénégal, le gouvernement n’a encore rien fait pour le retour à la normale du système électoral. Mais à l’approche des prochaines législatives, les débats sur le sujet s’intensifient surtout au niveau des partis de l’opposition voulant participer aux élections. Ainsi, après les coalitions de l’opposition comme Yewwi Askan et Gueum Sa Bopp, les mouvements tels que Africa First, la coalition citoyenne, le Peuple, le Frapp, Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (LCIS), Nittu dëgg valeurs, Sénégal notre priorité (SNP), et Y en a marre, se sent également lancés dans le débat sur le processus électoral et le maintien du parrainage.

Pour se faire entendre, sur la stratégie du gouvernement de Macky Sall, à éliminer certaines listes de la course pour les législatives prévues dans les quatre prochains mois à venir, les mouvements de la société civile et surtout les activistes comme Guy Marius Sagna et ses membres ont prévues une marche pacifique pour le mercredi 23 mars prochain. Une activité qui se tiendra à la place de l’Obélisque au ministère de l’Intérieur. Pour l’opposition, ne pas réagir, serait comme déclaré forfait devant le gouvernement.