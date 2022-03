Le samedi 19 mars 2022, les membres du bureau exécutif national des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ont installé le Mouvement national des jeunes du parti. La cérémonie d’installation s’est déroulée à Parakou. Elle a permis de préciser aux jeunes militants FCBE les défis des législatives de 2023. Le Secrétaire exécutif national des FCBE Paul Hounkpè et le président d’honneur Alassane Soumanou Djemba étaient de la partie. Le bureau du Mouvement national des jeunes FCBE est composé de 25 membres. Mohamed Akintola est le coordonnateur.

« L’alternance est possible »

Selon ses dires, le mouvement a pour objectifs de restaurer la confiance du peuple dans le parti, de « resserrer les rangs de nos militants et les agrandir afin d’inverser la tendance des débauchages tous azimuts, élaborer et mettre en œuvre toutes les stratégies et les actions pour aller à la conquête du pouvoir dès maintenant jusqu’aux élections du 08 janvier 2023 et ensuite pour les élections générales de 2026 ». Dans son adresse aux jeunes du parti, le Secrétaire exécutif national, a promis de leur réserver une place de choix sur les listes.

« Vous serez parmi nos candidats, n’ayez crainte. Il est extrêmement important que nous changions nos pratiques en donnant suffisamment de places aux femmes et aux jeunes » a déclaré Paul Hounkpè. Le président d’honneur Alassane Soumanou Djemba va quant à lui envoyer les jeunes dans toutes les circonscriptions électorales pour « apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c’est que l’alternance est possible ».