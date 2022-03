La Chine craint que la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine ne conduise à l’effondrement de la Russie, un scénario qui laisserait Pékin seul face à la surveillance croissante de l’Occident, a déclaré le chef de la diplomatie taïwanaise, Joseph Wu. Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu pense que malgré les pressions des États-Unis sur la Chine, Pékin s’intéresse plus à son propre destin et s’inquiète d’un éventuel affaiblissement de la Russie.

« Les États-Unis pensent que, pour arrêter une nouvelle invasion de l’Ukraine par la Russie , la Chine doit se tenir aux côtés d’autres pays démocratiques et tracer une ligne entre elle et la Russie. Cela met la Chine sous une forte pression… Cette pression est renforcée par le secrétaire d’État adjoint , le secrétaire d’État , le conseiller à la sécurité nationale et maintenant le président lui-même. Cela exerce une pression directe sur le dirigeant chinois… Les exigences des États-Unis sont très claires. Ils veulent arrêter la poursuite de la destruction de l’Ukraine par la Russie et veulent que la Chine joue un rôle positif en exhortant la Russie à arrêter ou en condamnant le meurtre aveugle d’innocents par la Russie. La Chine n’accepte pas cela… l’engagement de Washington avec Pékin n’a pas eu l’effet escompté. » a déclaré le ministre taïwanais.

Pour rappel, la Chine a apporté son soutien à la Russie, sans aider matériellement le pays de Poutine. Pékin s’était par exemple, opposé à l’exclusion de la Russie du G20, alors que Joe Biden avait émis cette idée : « La Russie est un important pays membre (du G20), aucun membre n’a le droit d’expulser un autre pays » avait déclaré, le mercredi 23 mars 2022, Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise devant la presse.