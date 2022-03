Le Maroc poursuit sa chasse aux terroristes. Mercredi 2 mars, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a annoncé avoir arrêté un suspect affilié à l’Etat islamique à Tata, dans le centre du Maroc. La police antiterroriste a procédé à cette arrestation en collaboration avec la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc, a indiqué un communiqué du BCIJ. L’opération d’arrestation est intervenue après l’enquête du BCIJ pour découvrir l’implication présumée des suspects dans la préparation et l’exécution d’actes terroristes.

Le suspect, un homme, âgé de 27 ans, a été placé en garde à vue après son interpellation pour « son implication présumée dans la préparation de l’exécution de plans terroristes aux ramifications transfrontalières », a indiqué BCIJ. Le suspect aurait téléchargé et collecté plusieurs contenus numériques de sites Web extrémistes pour se renseigner sur les produits et préparations utilisés pour la fabrication d’explosifs dans le but ultime de les utiliser dans des opérations terroristes à l’aide d’une voiture piégée.

En collaboration avec un autre extrémiste

Il a pour cible des ressortissants étrangers au Maroc, certains hauts responsables de la sécurité et du gouvernement, des banques et des bâtiments officiels sensibles. Le présumé terroriste préparait ses manœuvres en collaboration avec un autre extrémiste actif à en Europe et qui lui fournit des fonds et un soutien stratégique aux terroristes pour acheter des armes et des matériaux utilisés pour fabriquer des explosifs. L’homme interpellé est également soupçonné d’avoir tenté de recruter des personnes pour des opérations terroristes.

Des photos des cibles

Le communiqué du BCIJ a déclaré que le suspect avait téléchargé des photos des cibles sur Internet. L’opération de perquisition au domicile du suspect a permis au BCIJ de saisir des substances suspectes utilisées dans la fabrication d’explosifs, notamment du soufre, de la poudre de charbon, une grande quantité d’engrais, une balance électronique, du matériel informatique contenant des données numériques sur les fabrications d’explosifs et des affiches extrémistes affichées.