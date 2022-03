Les accusés dans l’affaire de détournement des près d’un milliard à l’opérateur téléphonique du Sénégal, Sonatel, ont été placés sous mandat de dépôt. D’autres éléments apportés à l’affaire font état de plusieurs autres agences du Sonatel touchées par ce détournement. Les accusés pourront être présentés devant un tribunal et être jugé pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, intrusion et corruption d’un système informatique et détournement de deniers publics.

L’ingénieur commercial Ramatoulaye Sy et l’agent commercial Martine Stéphanie Bocandé ont mis en place un plan de détournement basé sur l’utilisation du système d’informations de la Sonatel. Leur stratégie consiste à enregistrer des téléphones portables haut de gamme avec des documents falsifiés, de faux Ninea et de faux cachets. Ensuite, avec l’aide de deux autres experts commerçants, les produits sont écoulés. La magouille a duré au moins trois années puisque le tiers des opérations de détournement ont été enregistrées en 2020, et 79 % ont été relevés entre 2019 et 2021. Au total, 996 843 962 de francs CFA ont été acquis dans cette affaire de détournement présumé avec 287 970 800 francs CFA revenant à Ramatoulaye et 149 977 350 francs CFA à Martine Stéphanie.

Ayant tous les deux reconnu les faits devant le procureur le lundi 21 mars, Ramatoulaye Sy et Martine Stéphanie Bocandé ont été placés sous mandat de dépôt le vendredi 25 mars. Quant aux deux autres personnes aussi impliquées dans le détournement comme étant les receleurs, commerçants au « marché Alizé », Saliou Faye et Mohamed Lamine Guèye, ils sont sous contrôle judiciaire. Selon le journal « Libération », outre l’agence des deux principales accusées qui a connu un préjudice de 303 376 500 millions, deux autres branches de la Direction des entreprises de la Sonatel à savoir les services Commande-Livraison mobile et Pilotage et Livraison sont également touchées, avec respectivement 125 372 850 millions et 59 624 300 millions de dommages. Aussi, les agences Cheikh Anta Diop, Sea Plazza et Almadies ont également subi un préjudice respectif de 94 094 900 millions, 68 900 300 millions et 58 627 030 millions.