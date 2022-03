Alors que les occidentaux accusent la Chine d’encourager Vladimir Poutine en ne l’invitant pas à mettre fin à la guerre en Ukraine, Pékin a une nouvelle qualifié ses relations avec Moscou de solide comme le roc. « L’amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses », a affirmé le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, devant la presse. Le ministre a par ailleurs assuré que la Chine était prête à participer « en cas de besoin » à une médiation internationale afin de trouver une issue à la crise en Ukraine.

Face à ce qu’il a qualifié de « silence effrayant » de la Chine, le Premier ministre australien a critiqué Pékin en l’invitant à se joindre aux efforts pour arrêter l’invasion de l’Ukraine par la Russie car « aucun pays au monde n’aura un plus grand impact » pour mettre fin à la guerre. Scott Morrison a également averti que les relations entre la Russie et la Chine signifient que le monde risque d’être remodelé par un « arc d’autocratie ».

« Il y avait un silence glaçant »

M. Morrison, dont le gouvernement s’est affronté avec son plus grand partenaire d’exportation sur une série de questions, s’est dit consterné par le manque d’action de la Chine par rapport à l’invasion. « J’écoutais la voix du gouvernement chinois lorsqu’il s’agissait de condamner les actions de la Russie et il y avait un silence glaçant », a-t-il déclaré.

La Chine a refusé de qualifier l’attaque russe contre l’Ukraine d’« invasion » tout en demandant aux pays occidentaux de respecter les « préoccupations légitimes de sécurité » de la Russie. Le Premier ministre australien a déclaré plus tard en réponse à une question, que « la Chine prétend depuis longtemps jouer un rôle en tant que l’une des principales puissances du monde et contribuer à la paix et à la stabilité mondiales ».