Il avait déjà affirmé que Vladimir Poutine était malade. Des affirmations démenties par les autorités russes. Le professeur Valery Solovei a remis une couche en affirmant que la famille du président russe Vladimir Poutine serait en sécurité sur l’initiative de ce dernier. Pour lui, le président a pris des mesures pour protéger les siens en cas de guerre nucléaire.

Vladimir Poutine a, selon M. Solovei caché les membres de sa famille dans une « ville souterraine » en Sibérie. Le bunker de luxe de haute technologie est situé dans les montagnes de l’Altaï et a été conçu pour être protégé en cas de guerre nucléaire, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le Daily Mail. Mais il faut préciser qu’à Moscou, le Pr Solovei est considéré comme un vulgaire complotiste. Il a véhiculé plusieurs théories du complot et s’en prend souvent aux autorités. Il avait même été arrêté puis libéré quelque temps après.

« Le week-end dernier, la famille du président Poutine a été évacuée vers un bunker spécial préparé en cas de guerre nucléaire… Ce bunker est situé dans la zone de l'Altaï… En fait, ce n'est pas un bunker, mais toute une ville souterraine, équipée des dernières avancées scientifiques et technologiques. » a-t-il affirmé. Pour l'heure pas de réaction officielle des autorités russes. Mais selon certains observateurs, il se pourrait bien que la région citée abrite une sorte de grand bunker. Le Pr Solovei n'a pas non plus identifier les personnes envoyées dans le bunker.