Alors que les pays de l’Otan et de l’Union européenne ont annoncé des sanctions en masse contre le pouvoir Poutine et la Russie pour son offensive contre l’Ukraine, le Mexique, pourtant pas très critique des occidentaux refuse de se plier à cet exercice. Le Mexique n’imposera aucune sanction économique à la Russie a déclaré mardi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Il faut rappeler que les relations entre le Mexique et la Russie ne sont pas non plus des plus chaleureuses en comparaison avec d’autres pays d’Amérique latine.

« Nous n’allons prendre aucune sorte de représailles économiques parce que nous voulons avoir de bonnes relations avec tous les gouvernements du monde » a déclaré Lopez Obrador, le président du Mexique. Son pays jouit, il faut le rappeler, de liens économiques très forts avec les USA. « Je ne suis pas d’accord avec le fait que les médias de Russie ou de n’importe quel pays soient censurés » a encore ajouté. Pour rappel, Google et Facebook ont bloqué les revenus publicitaires de la Russie après l’offensive de Poutine en Ukraine.

Ce mardi, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, s’est emporté contre la France après l’annonce du ministre Le Maire qui annonçait vouloir axphysier l’économie russe : « Un ministre français a dit aujourd’hui qu’ils nous avaient déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs ! Et n’oubliez pas que les guerres économiques dans l’histoire de l’humanité se sont souvent transformées en guerres réelles ». Le pays est sous le coup de sévères sanctions occidentales depuis l’offensive du pays.

