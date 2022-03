Dans un communiqué officiel, l’état-major sénégalais a annoncé avoir lancé une opération de lutte contre les rebelles de Casamance étant à la base des conflits dans le sud du Sénégal. Dans les jours à venir, des agents de l’armée sénégalaise seront envoyés sur le territoire ennemi afin de mettre fin aux différentes opérations menées par ces rebelles qui ont pris d’assaut la zone frontalière de la Gambie. Une nouvelle initiative qui pourrait bien mettre fin aux massacres qui durent depuis des années.

Le dimanche 13 mars 2022, l’armée sénégalaise a lancé une opération dans le but de démanteler les groupes de la faction séparatiste Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Ainsi, une fois de plus, l’armée à travers ses différentes actions montre son engagement dans cette lutte qui remonte déjà à très loin. Selon le communiqué officiel de l’état-major sénégalais, cette opération a aussi pour objectif de « ….détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone », afin de préserver à tout prix l’intégrité du territoire sénégalais.

Il y a de cela quelques semaines, le groupe de rebelle MFDC situé le long de la frontière nord avec la Gambie et dirigé par Salif Sadio avait causé la mort de quatre soldats sénégalais et capturé sept autres, tous membres de la mission militaire ouest-africaine en Gambie. Et même si les sept soldats, ont été relâchés depuis, l’armée compte bien finir définitivement avec toutes les activités illégales des rebelles comme les trafics florissants de bois ou de cannabis, dont ils sont soupçonnés de prendre part. Et par surcroit ramener la paix dans la zone tout en assurant de la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans cette région de la Casamance.