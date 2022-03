Comme annoncé dans un communiqué officiel de l’état-major sénégalais, l’armée a lancé son opération de lutte contre les éléments du Mouvement des forces démocratiques du Casamance (MFDC). Mais malheureusement, dans cette course contre le chef du groupe et ces éléments, l’armée sénégalaise a déjà enregistré plusieurs pertes humaines lors de ses opérations de ratissage dans le Nord-Sindian et également des dommages matériels.

Depuis près d’une semaine, l’armée sénégalaise effectue des opérations de sécurisation dans le Nord-Sindian, une zone qui abrite la base du chef de la branche Atika du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, Salif Sadio. Le dimanche 13 mars, les militaires sénégalais ont effectué plusieurs bombardements à l’arme lourde, avant d’en venir aux combats du sol le mardi 15 mars dernier. Ces longs moments d’échanges de tirs ont permis à l’armée de reprendre au MFDC, plusieurs de leurs bases d’opérations et a également causé de lourdes pertes en vies humaines et matérielles à l’ennemi. Cependant, les forces de l’ordre sénégalais ont eux aussi connu des pertes humaines lors des offensives.

Un bilan d’un mort et de cinq blessés a été dressé. Mais la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) n’a pour le moment ni confirmé ni infirmé, ce bilan du côté de l’armée même si les informations officielles annoncent que le soldat décédé et ses camarades blessés avaient été transférés au centre médical du camp Georges Boissy de Ziguinchor. Ces pertes n’ont néanmoins pas empêché les éléments de l’armée de continuer les offensives puisqu’ils sont déterminés à arracher aux rebelles leur base de Batingaye avant de faire cap sur une autre position des rebelles.