La Commission d’instruction de la Cour Suprême du Sénégal a rendu son verdict dans le cadre de l’affaire qui oppose le journaliste Madiambal Diagne au juge Souleymane Téliko. Une fois de plus, la justice donne raison au juge après l’appel interjeté par le journaliste Diagne. Le journaliste Madiambal Diagne essuie encore un nouveau revers dans l’affaire qui l’oppose au juge Souleymane Téliko, ancien président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS).

En mars 2021, le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne avait accusé le juge lors de l’émission GrandJury de Rfm, d’avoir indûment encaissé des frais de mission destinés à l’affaire Hissein Habré. Le magistrat n’est pas resté silencieux trop longtemps avant d’affirmer qu’il possède sur le journaliste « un dossier pour viol ». L’affaire a fini devant un tribunal quand Mr Madiambal Diagne a porté plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse et injures publiques.

À la fin du procès, la cour a fini par condamner le journaliste à six mois de prison dont 3 mois ferme en plus d’une amende de 600 mille francs Cfa et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts qui seront versés au magistrat Souleymane Téliko. Contestant le jugement, le journaliste avait remis en cause le verdict en déclarant qu’il s’agit d’un «verdict qui n’a surpris personne». «Depuis que la chambre avait délibéré mardi, l’information avait circulé au niveau du Palais de justice. Tout le monde était au courant», avait affirmé le journaliste.

Ses avocats Me Abdou Dialy Kane et Me Baboucar Cissé, avaient alors annoncé qu’ils feront appel. Mais la cour vient rendre de façon définitive son verdict après l’appel. Avec une ordonnance de non-lieu, la Commission d’instruction de la Cour Suprême a blanchi totalement l’ex-président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), Souleymane Téliko. Des sources indiquent que le parquet général a interjeté appel de la nouvelle décision rendue par la Commission d’instruction (CI) de la Cour Suprême.