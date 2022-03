L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a profité d’une sortie médiatique qu’il a effectuée ce vendredi pour se prononcer à nouveau sur le dossier Adji Sarr. Le leader du Pastef a notamment lancé à l’endroit du gouvernement sénégalais deux messages. Face aux hommes des médias, celui qui est accusé d’agression sexuelle a demandé aux autorités de ne pas mettre fin à la vie de son accusatrice et de ne pas la faire sortir du pays.

« Je leur demande deux choses : qu’ils ne tuent pas la fille (parce qu’ils sont sur le point de la tuer) […]et qu’ils ne la fassent pas sortir du pays », a lancé l’opposant sénégalais Ousmane Sonko. « Qu’ils fassent en sorte qu’elle ne manque même pas de cheveux et qu’elle ne sorte pas du pays », a notamment martelé le tout nouveau maire ayant rebaptisé certaines rues portant les noms en rapport avec la colonisation. Il n’a pas manqué de lancer également un message à l’endroit du juge d’instruction en charge de l’affaire.

L’appel à l’endroit du juge

On retient qu’il est prêt à s’engager dans un procès si le dossier n’est pas classé sans suite. Mais il demande au juge de prendre ses responsabilités et de l’écouter. Rappelons que ces mots de l’homme politique américain interviennent après l’interview accordée par l’accusatrice au média français Rfi. Au cours de cette sortie médiatique, elle a nié tout complot contre l’opposant et réitérer ses accusations. « Tout le monde me disait de changer de nom, pour ne plus être reconnue, mais j’ai refusé, car je suis fière d’être qui je suis », a notamment déclaré celle qui accuse Ousmane Sonko de viols répétés dans le salon de massage.