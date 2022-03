La lutte contre le trafic de drogue est au cœur des opérations menées par tous les agents de lutte contre le trafic international de cocaïne. Outre les agents de la douane et de la brigade mobile qui, par une double opération ont mis la main sur une quantité importante de drogue, les éléments de l’OCRTIS ont eux aussi réussi une nouvelle saisie. Le prévenu sera présenté devant un tribunal pour trafic de drogue.

Un travail de renseignement mené par les agents de l’OCRTIS de Tambacounda a conduit à une nouvelle saisie de 3 740 comprimés en tablettes de Rivotril, connu comme étant un antidépresseur très fort. Un autre substituant de drogue sous la forme de médicament appartenant à la famille des benzodiazépines saisi sur un ressortissant Gambien, en provenance de la sous-région. Le dimanche 13 mars au environ de 15 h, les éléments de l’OCRTIS de l’Unité de Lutte de Kidira avaient appréhendé l’homme passeur qui essayait de passer avec cette quantité importante de drogue hallucinogène.

Mis en arrêt par les agents, le prévenu a finalement été déféré au parquet pour trafic international de drogue. Un nouveau succès obtenu par les éléments de l’OCRTIS à la suite de la double opération menée par la douane et la Brigade mobile de Diourbel le vendredi 18 février à la frontière Dakar-Bamako. En effet, deux opérations menées dans la même journée avait servi à empêcher l’entrée illégale de certains produits illicites comme, l23 488 boîtes de divers médicaments contrefaits d’une valeur de 34 660 000 francs CFA et une importante quantité de drogue (plus d’une tonne de chanvre indien) d’une valeur de 148 millions de francs CFA, dans les deux pays frontaliers.