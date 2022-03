Les services de contrôle du ministère de l’industrie et du commerce dans tous les départements du Bénin ont, avant la prise des mesures du gouvernement sur les prix du ciment, fermé près d’une centaine de dépôts de ciment sur toute l’étendue du territoire national qui ont augmenté anarchiquement le prix du ciment. Cette information a été révélée, ce dimanche 27 mars 2022 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de radio Bénin par le Directeur de cabinet du ministère de l’industrie et du commerce, Laurent Akpo.

«Il y a environ une semaine, les points que nos directions départementales nous ont fait, on avait fermé sur tout le territoire environ près d’une centaine de boutiques de dépôts quand on a ses informations » a déclaré le Directeur de cabinet du ministère de l’industrie et du commerce. Les vendeurs de dépôts de ciment ont créé la spéculation exprès pour profiter de la hausse généralisée des produits de grande consommation. Ces derniers achètent le ciment au «prix de l’usine » car ce « prix n’a pas évolué». « C’est une pénurie qui a été organisée pour faire pression sur le gouvernement » a affirmé Laurent Akpo. .

Les matières premières qui entrent dans la production du ciment ont augmenté de prix sur le plan international mais malgré cela, l’Etat entretient des échanges permanents avec les cimentiers du Bénin. Le ministère de l’industrie et du commerce discutent donc avec ces cimentiers «pour leur dire que la situation n’est pas favorable à une augmentation du prix du ciment et ils ont accepté». Il est inconcevable, selon le directeur de cabinet du ministère du commerce, Laurent Akpo , que « le prix à l’intérieur du pays flambe de cette façon». C’est pour décourager la malhonnêteté de ces vendeurs de dépôts de ciment qu’il y a eu des fermetures des magasins de vente de ciment.

Les fermetures de ces magasins de vente de ciment ont créé «en même temps de la pénurie». C’est pour cela que le gouvernement lors du conseil des ministres en date du mercredi 23 mars 2022 a pris cette mesure concernant le prix vente de la tonne de ciment dans les 12 départements du Bénin. Dans un communiqué en date du vendredi 25 mars 2022, le gouvernement a instruit « les services de contrôle du ministère de l’Industrie et du commerce pour l’ouverture de tous les magasins de vente de ciment fermés avant la prise des nouvelles mesures».

« Les mêmes services sont également instruits pour intensifier la surveillance du marché afin de contrôler l’affichage des prix de vente et l’application effective des mesures prises par le gouvernement» lit-on dans ce communiqué. Il faut signaler que dans ce conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022, les prix de sortie d’usine du ciment sont maintenus «à leur niveau actuel jusqu’au 30 juin 2022». Le prix de la tonne au consommateur va coûter à Cotonou (Atlantique-Littoral) à 75.000 FCFA , à Porto-Novo (Ouémé-Plateau) à 74.000 FCFA, à Comè ( Mono-Couffo ) à 77.000 FCFA, à Parakou (/ Borgou) à 82.000 FCFA , à Djougou (Donga) à 82.000 FCFA, à Natitingou (Atacora) à 85.000 FCFA , à Kandi (Alibori) à 85.000 FCFA et à Malanville ( Alibori) à 90.000 FCFA .