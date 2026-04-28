Mali : Assimi Goïta évoque un « plan de déstabilisation » et salue la Russie après les attaques

Le général Assimi Goïta, président malien, s’est adressé à la nation le 28 avril sur la chaîne nationale pour commenter les attaques coordonnées qui ont frappé six villes du Mali le 25 avril. Le leader a présenté les opérations comme un « plan de déstabilisation » orchestré par les terroristes et leurs commanditaires externes, tout en affirmant que ses forces avaient repris le contrôle de la situation.

Trois jours plus tôt, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, et les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) avaient lancé des offensives quasi simultanées à Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao et Kidal. Ces opérations coordonnées constituaient l’une des plus importantes depuis 2012. Le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, avait été tué dans un attentat à la voiture piégée visant son domicile à Kati.

Reconnaître les pertes, dénoncer les sponsors

Le général Goïta a rendu hommage aux victimes civiles et militaires, qualifiant la mort du ministre Camara de « perte immense pour la nation malienne« . Il a présenté les trois jours d’offensive comme l’expression d’un « vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes« , affirmant que ces derniers bénéficiaient d’appuis « internes et externes » en renseignement et en soutien logistique.

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Le leader malien a appelé la population à la cohésion nationale et à la vigilance, exhortant chaque citoyen à transmettre aux autorités « toute information utile » au renseignement. Il a également averti contre la désinformation, décrivant cette dernière comme « une arme au service des terroristes« .

L’accent mis sur le partenariat russe

Parmi les déclarations les plus remarquables du discours figure la reconnaissance explicite de « la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie« . Le Mali, ayant rompu ses liens avec la France et expulsé les forces de l’ONU en 2023, s’appuie désormais sur les mercenaires du groupe Afrika Corps, composante privée des forces russes.

Goïta a déclaré que les opérations se poursuivraient « jusqu’à la neutralisation complète » des groupes impliqués. Le gouvernement malien a été invité à renforcer l’assistance aux victimes et aux familles des disparus.