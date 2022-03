Après que Squid Game ait connu un succès spectaculaire sur Netflix en battant les records d’audience en streaming en 2021, la question qui se pose est de savoir s’il y aura une deuxième saison. S’adressant à Deadline lors de la cérémonie des PGA Awards samedi, le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a déclaré qu’il travaillait dur sur des idées pour la prochaine saison du drame de survie tueur sud-coréen.

« Il y aura d’autres grands jeux, c’est tout ce que je peux dire », a déclaré Hwang. « Je suis encore en train de réfléchir et de rassembler les idées pour la saison 2. Je n’ai même pas encore commencé l’écriture », a-t-il confié. A la question de savoir si les flashbacks, des personnages de la saison 1, ont disparu pour toujours, ou si on doit également s’attendre à voir certains membres de la série revenir d’une manière ou d’une autre, le créateur a répondu non.

Le retour de certains personnages

« Non, parce que la plupart d’entre eux sont morts », a déclaré Hwang en souriant. « Je vais essayer quelque chose pour les ramener à la saison 2 », a-t-il ajouté. Faisant référence à HoYeon Jung, qui a joué Kang Sae-byeok dans la saison 1 de Squid Game, lors de l’interview, Dong-hyuk a déclaré : « Disons qu’elle a peut-être une sœur jumelle, vous verrez », parlant du retour de certains personnages. « Je pourrais changer la couleur de mes cheveux. Faisons un peu comme la chirurgie plastique », a déclaré HoYeon a son tour.

« Je ne m’attendais pas à autant de succès »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été surpris par le succès fulgurant de la série, Hwang a répondu : « Ouais d’une certaine manière, car qui peut s’attendre à ce genre de succès. J’ai essayé de faire un spectacle réussi, mais je ne m’attendais pas à autant de succès. C’est une surprise ». La série depuis sa sortie en septembre, a remporté trois SAG Awards et a battu le record du contenu Netflix le plus regardé de tous les temps.