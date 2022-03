Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’information est devenue une arme clé. Pour permettre aux Ukrainiens de continuer à s’informer sur l’évolution de la situation, l’accès à Internet s’avère primordial. Alors que de nombreuses infrastructures réseaux ont été détruites, les Ukrainiens ont de plus en plus de difficultés à accéder à Internet. C’est dans ce contexte que l’entreprise Starlink, fournisseur d’accès à internet par satellite, a livré à l’Ukraine ses premiers kits de connexion par satellite.

Quel est l’intérêt de l’accès à Internet par satellite ?

Starlink est une entreprise appartenant au groupe SpaceX, lequel a été fondé par le milliardaire sud-africain Elon Musk. Alors que le projet de Starlink est d’assurer l’accès à Internet par un réseau de satellites, l’intérêt de ce mode de connexion a pris tout son sens ces dernières semaines. La situation en Ukraine, où les bombardements et sabotages sont nombreux, met en évidence l’intérêt des solutions d’accès à Internet par satellite. Grâce à celles-ci, les Ukrainiens peuvent en effet tirer profit de cette technologie qui exploite des satellites en basse altitude, lesquels ne nécessitent que de s’y connecter grâce à un routeur. La seule difficulté en mesure de poser un problème concerne le centre de traitement des données, qui est lui terrestre et absent du territoire ukrainien. Heureusement, 5 pays limitrophes possèdent un centre suffisamment proche pour rendre possible la couverture du territoire ukrainien. Les pays concernés sont la Pologne, la Turquie, la Lituanie et la Bulgarie.

À l’image des box internet utilisant ce principe, une connexion internet par satellite permet de bénéficier d’un débit relativement performant et d’une faible latence. En moyenne, le temps de réponse, ou ping, s’élève à 40 ms. Le débit maximal théorique que permet cette solution est fixé aux alentours de 200Mb/s, un débit inférieur à la fibre optique mais bien supérieur au VDSL. Le kit se compose d’une parabole, d’un routeur Wi-Fi pour convertir les données et d’un trépied.

Ukraine : quels usages sont possibles avec ces kits Starlink ?

Après avoir été interpellé sur Twitter par le ministre Ukrainien de la transformation numérique, Elon Musk semble avoir ordonné une livraison Starlink pour aider l’Ukraine et procurer une connexion internet au peuple ukrainien. Les accès classiques, tels que les box internet ADSL ou les box fibre optique, voire la 4G, sont plus dépendants de ce qui se passe au sol. Ce sont d’ailleurs souvent des cibles stratégiques pour priver les gens de moyens de communication et d’information.

Cette livraison de Starlink s’est faite dans des conditions inconnues, et personne n’est en mesure d’affirmer si cela est un don ou une simple transaction. Cependant, il s’agit d’une aubaine pour les Ukrainiens sur place qui vont pouvoir rester en contact avec leurs familles, s’informer et tenir le monde au fait de ce qui se passe, grâce aux réseaux sociaux notamment.