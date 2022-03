Depuis quelques heures, une triste nouvelle circule sur la toile. Le batteur des Foo Fighters est décédé. Le musicien américain âgé de 50 ans a été retrouvé mort hier vendredi 25 Mars 2022 alors que son groupe devait se produire dans la même soirée d’hier. Son groupe a publié un communiqué sur Twitter « La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins », peut-on lire dans le communiqué du groupe américain sur son compte Twitter dans la nuit de vendredi à samedi.

Le batteur des Foo Fighters , Taylor Hawkins, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de la Casa Medina à Bogota, en Colombie, vendredi alors que des fans au cœur brisé se tenaient dehors sous le choc. La mort choquante du batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, pourrait être liée à la drogue, ont déclaré les autorités. « Selon ses proches, le décès pourrait être lié à la consommation de drogue« , a déclaré la police métropolitaine de Bogota dans un communiqué publié par plusieurs organes de presse de la nation sud-américaine et rapporté par le Mirror. « La cause du décès n’a pas encore été établie« , a tout de même annoncé la police.

Depuis que la nouvelle a été annoncé sur la toile, plusieurs stars ont rendu hommage au talentueux musicien. « Que Dieu vous bénisse, Taylor Hawkins« , a par exemple écrit le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, sur Twitter, avec une photo de lui, Hawkins et le chanteur de Jane’s Addiction, Perry Ferrell. « J’ai adoré votre esprit et votre puissance rock imparable. » Ringo Starr de son côté a tweeté : « Que Dieu bénisse Taylor paix et amour pour toute sa famille et le groupe paix et amour. »