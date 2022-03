Ce mercredi 23 mars, une éruption solaire pourrait atteindre la terre. C’est du moins l’annonce qui a été faite par les experts météorologiques de l’ESPACE. Ces scientifiques ont fait savoir que l’éruption qui va toucher le champ magnétique terrestre peut provoquer des tempêtes solaires. Il s’agit selon les explications, d’un phénomène appelé masse coronale (CME). L’explosion quant à elle est appelée couronne. Ces explosions peuvent atteindre la terre.

Des explications des experts de Spaceweather.com, on retient qu’un autre CME se dirige vers la Terre et serait hors cible. A en croire les différentes prévisions de la NOAA, un accident est possible ce 23 mars. « Même un quasi-accident peut produire de brillantes aurores arctiques. Meilleur scénario pour les auroraphiles : une tempête géomagnétique mineure de classe G1. », poursuivent-ils en indiquant que ceci pourrait avoir de faibles impacts sur réseau électrique ainsi que sur les communications par satellite.

Les animaux migrateurs pourraient être touchés

Les animaux migrateurs peuvent également être touchés par cette tempête. Les scientifiques expliquent tout de même que le champ magnétique terrestre nous aide à nous protéger des conséquences les plus extrêmes des éruptions solaires. Il y a quelques décennies, une pareille tempête avait eu un réel impact sur la fourniture de l’électricité dans la province canadienne de Québec. La région aurait manqué d’énergie électrique pendant 9 heure de temps.