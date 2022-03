L’application mobile partage de vidéos, TikTok, est aujourd’hui l’une des applications les plus utilisées dans le monde. Elle a permis à la Chine de devenir leader dans le domaine des applications, l’année dernière. Selon un classement établi par la société américaine Apptopia, TikTok est l’application la plus téléchargée devant les autres plateformes célèbres à savoir Instagram et Facebook.

Plus de 656 millions de téléchargements en 2021

Toujours selon Apptopia, TikTok a confirmé sa place de leader qu’elle avait occupée en 2020. Selon les chiffres avancés par Apptopia, l’application totalisait plus de 656 millions de téléchargements devant Instagram et Facebook, qui comptent respectivement 545 millions et 416 millions de téléchargements. Par ailleurs, l’application chinoise a dépassé le géant mondial Google, en étant le site le plus visité en 2021. En outre, TikTok n’a pas voulu s’arrêter en si bon chemin, en proposant à ses utilisateurs de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, le 1er juillet 2021, l’application a pris la décision de d’augmenter la durée des vidéos de sa plateforme à trois minutes, alors qu’elles duraient jusque-là une minute au maximum.

TikTok continue dans cette dynamique en augmentant encore la durée de ses vidéos à 10 minutes. C’est un porte-parole de l’application qui a donné l’information, hier lundi 28 février 2021. « Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à déployer la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, libérera encore plus de possibilités créatives pour nos créateurs du monde entier » a-t-il déclaré, tout en soulignant que l’application veut toujours apporter de la valeur à sa communauté de créateurs de contenus.

