Le réseau social TikTok a fait l’objet d’une campagne de sabotage menée par le géant américain Meta, maison mère de Facebook. Selon les informations du Washington Post et relayées par The Hollywood Reporter, cette dernière a payé la société Targeted Victory, une entreprise de marketing, afin d’effectuer une campagne qui comprenait notamment la publication d’éditoriaux dans plusieurs médias américains pour faire croître le sentiment anti-TikTok auprès du public, surtout quand il s’agit de l’utilisation de l’application par les mineurs.

Obliger les autorités à prendre des mesures contre l’application chinoise

Toujours d’après le Washington Post, Targeted Victory a collaboré avec plusieurs agents américains pour faire la promotion d’un sabotage de l’application concernant les présumées tendances nuisibles sur TikTok sur les enfants. Cela, dans le but d’amener les autorités à prendre des mesures contre l’application chinoise. Aussi, l’action de Targeted Victory avait-elle pour but de détourner les actions du gouvernement en ce qui concerne les politiques de confidentialité et d’antitrust contre Meta. Suite, à ces informations, TikTok a fait part de sa profonde préoccupation hier mercredi 30 mars 2021.

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que l’alimentation des reportages des médias locaux sur des tendances présumées qui n’ont pas été trouvées sur la plate-forme puisse causer des dommages dans le monde réel » a confié Hilary McQuaide, porte-parole de l’application TikTok. Notons que ce dernier a plusieurs fois fait la une de la presse américaine pour les différents challenges présentés par ses utilisateurs. Les autorités avaient fait part, il y a plus d’une semaine, de leurs inquiétudes concernant un challenge dénommé « Orbeez » qui pousse des adolescents à blesser des passants suite à l’utilisation de pistolets jouets.