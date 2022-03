Les commentaires du président d’alors Donald Trump sur la mort de George Floyd ont été révélés dans un livre. La mort de l’afro-américain avait choqué le monde entier. Président à l’époque, Donald Trump n’avait pas personnellement réagi au drame, du moins, il n’a pas évoqué ses propres ressentis. Dans un livre, l’ancien procureur général Bill Barr a évoqué cet épisode et parlé de la réaction du président suite à ce meurtre et sur d’autres cas comme celui d’Ahmaud Arbery, tué pendant son jogging par des racistes blancs.

Selon BIll Barr, Donald Trump a critiqué la conduite de la police dans plusieurs cas célèbres. « Si tout ce que vous savez sur Donald Trump était sa caricature dans les médias, vous pourriez supposer qu’il se rangerait automatiquement du côté de la police et négligerait impitoyablement la possibilité d’une force excessive. Ce n’était pas sa réaction » écrit Barr dans son livre « One Damn Thing After Another ». Il affirme avoir reçu un appel de Trump en colère juste après la diffusion du meurtre de George Floyd : « À quoi diable ces flics pensaient-ils? Je n’ai pas pu tout regarder. C’était terrible » lui aurait déclaré le président.

Ahmaud Arbery et Eric Garner

Dans une autre affaire de meurtre par la police de l’afro-américain Eric Garner qui vendait des cigarettes, Trump aurait souhaité qu’il y ait des poursuites fédérales contre le policier : « Vraiment? J’ai vu l’enregistrement plusieurs fois à la télévision… Cela m’a semblé plutôt mauvais… J’ai grandi dans le Queens. Je sais que certains flics peuvent être des intimidateurs… Vous êtes de New York – vous savez. Ces flics cherchaient-ils à se battre avec ce type juste pour avoir vendu des cigarettes ? Est-ce qu’ils s’en prenaient à lui ? » a retorqué Donald Trump quand il a appris qu’il n’y aurait pas de poursuite.

Dernier cas évoqué dans le livre, celui du joggeur afro-américain Ahmaud Arbery tué par des racistes : « C’est très moche ! C’est juste incroyable qu’ils aient abattu cet homme. Il semblait être un bon gars. Et certaines personnes disent qu’il y a peut-être eu une dissimulation au début. Je veux m’assurer que vous êtes au courant de tout cela » a déclaré Trump à Bill Barr après la révélation de l’affaire. En public, Trump donnait pourtant l’impression de soutenir les policiers envers et contre tout.