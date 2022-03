Le président Volodymyr Zelensky a critiqué l’OTAN affirmant que le récent sommet avait eu des réponses « faibles » et « confuses » et ce, parce que les dirigeants avaient refusé d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. Une zone d’exclusion qu’il avait souhaitée de vive voix pour empêcher l’aviation russe de bombarder des cibles ukrainiennes. En réalité une telle zone impliquerait l’implication des avions de l’OTAN ce qui pourrait déclencher une guerre avec la Russie, guerre que l’organisation ne souhaite absolument pas.

« Vous deviez penser aux gens, à l’humanité elle-même, et à quoi avez-vous pensé lors de ce sommet?… Toutes les personnes qui mourront à partir de ce jour mourront aussi à cause de vous. A cause de ta faiblesse. À cause de votre désunion… Sachant que de nouvelles frappes et de nouvelles victimes sont inévitables, l’OTAN a délibérément décidé de NE PAS instaurer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. » a entre autres affirmé le président ukrainien.

« Nous pensons que les pays de l’OTAN ont créé eux-mêmes un récit affirmant qu’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine provoquerait une agression directe de la Russie contre l’OTAN… C’est un processus d’autohypnose pour ceux qui sont faibles, en insécurité intérieure, alors qu’ils ont des armes bien plus puissantes que les nôtres » a-t-il affirmé très amer.