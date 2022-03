William Hurt, acteur américain qui a reçu l’oscar pour Kiss of the Spider Woman , est décédé une semaine seulement avant son 72e anniversaire. Le fils de William Hurt, Will, a annoncé aujourd’hui que son père était décédé. Il a été annoncé en mai 2018 que l’aîné Hurt avait un cancer de la prostate en phase terminale qui s’était propagé aux os. À l’époque, il a évoqué avoir suivi un traitement à base d’une forme alternative de chimiothérapie; cette chimiothérapie lui aurait sauvé la vie, selon les médias.

« C’est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire. Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles. La famille demande de l’intimité en ce moment. » a déclaré sa famille dans un ommuniqué. Son premier rôle au cinéma était en 1980. Il avait interprété le rôle d’un scientifique dans le thriller Altered States, pour lequel il a reçu une nomination aux Golden Globe pour la nouvelle star de l’année. Récemment, il avait interprété le personnage du général Thaddeus Ross dans « The Incredible Hulk » en 2008, un rôle récurrent qu’il reprendra ensuite dans des films de super-héros ultérieurs basés sur Marvel Comics, notamment « Captain America : Civil War« , « Avengers : Endgame » et « Black Widow« .

En 2014, Hurt allait assister à l’un des pires accidents de tournage de l’histoire. Il jouait le rôle de Gregg Allman dans le biopic de Randall Miller, Midnight Rider , lorsqu’un train a percuté le plateau tuant l’assistante caméra Sarah Jones et en blessant plusieurs autres. Hurt était sur le tréteau mais indemne. « C’est le chagrin de ma vie professionnelle et l’un des grands chagrins de ma vie personnelle… Il était tout simplement impossible d’imaginer que quelque chose comme ça puisse arriver. La seule autre chose que j’aurais pu faire était de dire: « Ce n’est pas assez bien pour moi, je quitte le plateau. » Mais c’était notre toute première journée avec une équipe qui avait déjà travaillé ensemble auparavant » a déclaré l’acteur.