En France la présidentielle approche à grand pas. Depuis la fin de l’année dernière les politiques qui aspirent à diriger la France s’activent pour remplir les conditions nécessaires pour participer à ce grand rendez-vous. En dehors des grandes figures qui étaient attendues, plusieurs autres personnes en France ont annoncé leurs intentions. C’est le cas du polémiste Eric Zemmour très connu pour ses positions très tranchées sur la question de l’immigration. Le chroniqueur qui a été au cœur de nombreuses polémiques ces dernières années a annoncé en fin d’année dernière qu’il est candidat.

Depuis, il déroule son agenda politique et fait tout pour rallier un maximum de personnes à sa cause. Au fil du temps, le nombre de ses sympathisants a augmenté et plusieurs personnalités dont des membres du Rassemblement National de sa rivale Marine Le Pen ont publiquement rejoint le polémiste. Ces dernières heures, c’est un soutien de Zemmour qui fait parler de lui. Tanguy David, puisque c’est de lui qu’il s’agit est un étudiant de droit qui a publiquement pris position et affirmé qu’il soutenait le polémiste.

Après son annonce, l’étudiant de droit a été la cible d’attaques du rappeur français Booba que plusieurs personnes appellent B2O. Ce dernier ne s’est pas laissé faire. Dans une réplique bien destinée à B2O que Tanguy David qualifie de « pré-retraité du rap » et de « pseudo rappeur », l’étudiant l’invitait à un débat contradictoire. « Je lui rappellerai les règles du CSA & lui donnerai la leçon d’antiracisme qu’il mérite », avait conclut l’étudiant. Une réaction qui n’est pas restée sans réponse du rappeur adepte des clashs avec ses compères. Booba a été beaucoup plus virulent sur Twitter. Ce qui entrainé des sanctions du réseau social Twitter. Mais cela n’a pas freiné Booba qui a répondu par la négative à un nouvel appel de Tanguy qu’il appelle « Mamadou ».

.@tanguy_france Écoute Mamadou je sais que tu es supérieure à moi intellectuellement, de plus je ne débat pas avec le personnel. Je vais donc simplement décliner. Bravo pour cette impressionnante victoire Mamadou. Tu as un joli bureau.👌🏾🦾🏴‍☠️ https://t.co/ymFYNgjFPa — Booba (@booba) February 28, 2022

Applis LNT : Android - Iphone