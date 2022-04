L’enquête judiciaire portant sur le présumé viol de Adji Sarr par l’inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko, est toujours sur la table des autorités judiciaires et les enquêteurs ne sont pas prêts de fermer le dossier ou encore moins arrêter les recherches. En attendant l’audition du leader de Pastef Ousmane Sonko, des nouveaux éléments audio pouvant être utilisés comme des preuves apparaissent dans le dossier. Des personnes détenant des renseignements et des détails sur ces audios publiés, ont par ailleurs indiqué être désormais prêts à se mettre à la disposition de la justice.

Plusieurs témoins ont déjà été écoutés dans le cadre du présumé viol de la masseuse et ancienne employé du salon Sweet Beauty comme Ndèye Khady Ndiaye, qui après une déposition à décharge, a également été entendue dans le fond du dossier. Aussi, son époux, a déjà été auditionné comme témoin. Cependant, l’accusé même n’a pas encore été convoqué pour exposer sa version des faits. En effet, l’inspecteur des impôts et des domaines a fait savoir par le biais de ses avocats qu’il attend toujours son audition dans le fond. « Nous attendons, peut-être en début de semaine ».

Dans le cadre de la réalisation de cette audition de fond, Ousmane Sonko et ses conseils ont proposé au doyen des juges, la date du 6 avril, mais jusqu’ici aucune convocation formelle ne leur a été adressée. Pourtant, au vu des nouveaux éléments qui surgissent, les autorités devront réagir. En fait, certains enregistrements dans lesquels on pouvait distinguer des voix semblables à celle de l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo et l’accusatrice d’Ousmane Sonko, Adji Sarr ont fait surface et ont été largement partagés.

Dans les audios, on pouvait entendre Mamour Diallo en train de sermonner et de conseiller l’accusatrice. Il est à notifier que depuis l’apparition des audios, aucune des personnes impliquées n’a démenti l’authenticité de ces audios, bien que cela a été évoqué pour la première fois par Mc Niasse, qui est d’ailleurs toujours disposé pour de plus amples informations devant la justice.