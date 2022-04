Après avoir remporté haut la main son 5ème Grammy Awards le dimanche 03 avril dernier à Las Vegas dans le Nevada (Etat de l’Ouest des Etats Unis), Angélique Kidjo pourrait décrocher une autre récompense avec son album « Mother Nature ». En effet, cet opus est nominé dans la catégorie « album de musique du monde » aux Victoires du Jazz 2022. Il est en compétition avec « Dowdelin » de Lanmou Lanmou et « Shapes of the fall » de Piers Faccini.

Une « lettre d’amour à mère terre »

La diva de la musique béninoise continue donc de faire parler d’elle sur le plan international avec cet album « Mother Nature » qui est une « lettre d’amour à mère terre et toutes les valeurs que nous avons de chères : vérité, confiance, amour, connexion ». Ainsi s’exprimait la chanteuse béninoise il y a quelques mois dans la presse internationale. Sur cet opus, elle a collaboré avec des stars nigérianes comme « Yémi Aladé », « Burna Boy », « M Eazi ».

Des artistes qui selon elle « vont prendre d’assaut le monde ». On retrouve également sur cette œuvre artistique la chanteuse béninoise « Zeynab » et son compatriote, le guitariste international Gilles Lionel Louékè. Tout le mal qu’on lui souhaite c’est que la nature qu’elle appelle à protéger dans cet album continue d’être généreuse avec elle dans ce nouveau challenge.