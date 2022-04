Les boulangers éprouvent actuellement des difficultés à acheter de la farine de blé sur le marché béninois. Cette farine de blé est devenue rare. En conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022, le gouvernement a fixé le prix du sac de 50 kg de la farine de blé importée à 20.000 francs Cfa et celle produite localement à 19915 francs cfa. Reçu sur Frissons Radio ce vendredi 08 avril 2022, le Président de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral (APEB /Atl-Lit), Anselme Aguèmon a déclaré que ces prix ne sont pas appliqués sur le terrain et a proposé que « les boulangers soient associés à la commercialisation de la farine de blé ».

« Depuis la prise de cette décision, nous ne trouvons pas la farine. La farine n’est pas disponible. On dirait que c’est encore cette prise de décision qui nous a encore crucifiés » a affirmé le président de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral. Dans le conseil des ministres du 23 mars 2022, le gouvernement a décidé que la farine de blé produite localement soit désormais cédée à 19915 francs cfa. Mais, selon Anselme Aguèmon, « le produit local GMB est vendu à 20770 francs CFA ». Il se désole que ce produit local GMB « n’est pas disponible mais le peu qui est disponible, chaque semaine est distribué » et que dans certains cas «les boulangeries n’en trouvent pas».

Anselme Aguèmon a fait savoir que «le peu qui est produit aussi est retrouvé sur le marché » et que les boulangers l’achètent à 26000 francs. Concernant la farine de blé importée, il a affirmé qu’elle est devenue rare et qu’« à leur niveau même aucun prix n’est respecté ». « Nous achetons toujours à 27000 jusqu’à 29000 donc beaucoup de boulangeries actuellement ne trouvent pas la farine pour produire» a-t-il précisé. Il a révélé que le peu de cette farine de blé importée, «vous allez la trouver en cachette» et «si vous refusez on ne vous vend pas».

Le président de l’APEB des départements de l’Atlantique et du Littoral demande à cet effet que «le Chef de l’Etat s’implique réellement» pour que la farine de blé soit disponible sur le territoire national. Au sujet de la distribution du produit local GMB, il a suggéré au Président Patrice Talon que son association soit associée «au moins au contrôle». Il a rappelé que lors de la rencontre du vendredi 18 mars 2022 avec la ministre de l’Industrie et du commerce , Shadiya Assouma, elle a fait la promesse aux responsables des associations des boulangers que «dans les 10 jours à venir une deuxième usine qui est déjà installé» sortira ses «premiers sacs de farine de blé » dont le prix qu’elle va pratiquer sur le marché «serait peut- être moins coûteux que le prix de GMB ». Mais Anselme Aguèmon a laissé entendre que depuis cette rencontre avec leur ministre au sujet de la deuxième usine que rien n’a bougé « jusqu’à aujourd’hui ».