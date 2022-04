La répression des infractions routières continue dans l’Ouémé. Ce jeudi 14 avril 2022, la police républicaine du commissariat du 5ème arrondissement de la ville de Porto-Novo a poursuivi son opération de contrôle routier portant sur le non-respect des feux tricolores, le non port de casque ou de ceinture de sécurité. Selon Frissons Radio, les forces de l’ordre ont arrêté au moins 214 motos ce jeudi 14 avril 2022. Les contrevenants ont été interpellés au carrefour menant au cimetière de Danto, au carrefour de l’hôpital El Fateh de Porto-Novo et celui de Dowa Agbokannou, toujours dans la capitale politique du Bénin.

Depuis le mardi 12 avril 2022, au total près de 400 motos ont été arrêtées et envoyées à la fourrière. Les conducteurs verbalisés devront payer une amende au trésor public avec la présentation de la quittance du trésor, les papiers d’achat de la moto et une pièce d’identité du propriétaire avant de retirer leurs engins. Ceux qui ont pu remplir les formalités sont repartis avec leurs motos déjà dans la journée. La police a fait savoir que l’opération va se poursuivre. Il faut rappeler que, toujours dans le département de l’Ouémé, la même opération a été menée le mercredi 06 avril 2022 par les commissariats d’Ekpè et d’Aglangandan, deux arrondissements de la commune de Sèmè- Kpodji pour les mêmes infractions routières citées plus haut.