Sans pour autant recommandé à ses ressortissants de quitter le Sénégal, le Quai d’Orsay déconseille formellement à ses ressortissants la zone comprise entre Bignona et la frontière gambienne vue les opérations militaires en cours au Nord de la Casamance. La même note appelle également les Français résidents ou de passage dans le pays à faire preuve de vigilance maximale en se tenant à l’écart de tout rassemblement et d’être prudent à l’occasion des déplacements.

Depuis le 13 mars, l’armée avait annoncé le lancement d’une opération en Casamance dans le but de démanteler les bases de la faction rebelle du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) qui mène un conflit de basse intensité depuis 1982, ayant depuis lors causé plusieurs milliers de morts. Dans ce cadre, vu l’intensification des opérations de l’armée sénégalaise et les bilans des dommages matériels, mais surtout humains qui s’établissent chaque jour, Paris a pris des dispositions sécuritaires pour ses ressortissants actuellement présents sur le territoire sénégalais.

En effet, selon une note du Quai d’Orsay, il est désormais fortement déconseillé aux Français au Sénégal de circuler dans la zone comprise entre Bignona et la frontière gambienne. Ainsi, la Route nationale 5 reliant Bignona à la frontière gambienne et la Route nationale 4 sur le tronçon reliant Bignona à la frontière gambienne leur sont interdites d’usage. Aussi, vu le risque d’attentat qui est très élevé en ce moment, les Français résidents ou de passage à l’étranger sont appelés à faire preuve de vigilance maximale et à s’enregistrer sur le fil d’Ariane, afin de recevoir les alertes concernant le pays où ils se trouvent.