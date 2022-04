Le monde entier est secoué par une pandémie depuis plus de deux ans maintenant. Si pour le moment les cas de décès ne sont plus aussi nombreux que par le passé, il y a eu quand même des périodes où le virus du Covid-19 a décimé des familles qui ont connu le pire. Deux études réalisées dans deux pays différents ont révélé que les personnes qui se sont fait vacciner après avoir été infectées sont très bien protégées.

Dans le monde, plusieurs personnes continuent d’être infectées par le virus du Covid-19. Comme de nombreux observateurs l’avait annoncer plusieurs mois plus tôt, le monde va devoir vivre avec le virus. Il arrive même que des personnes qui ont déjà infectées une fois contracte une ou deux fois après la maladie et même après avoir reçu plus doses du vaccin contre le covid-19. Ce genre de situation n’est pas un cas isolé.

C’est dans ce contexte que deux études publiées dans le Lancet Infectious Diseaeses révèle que les personnes infectées et qui ont reçu après des doses de vaccin contre le covid-19 sont mieux protégées. Une étude a été réalisé en Suède et la seconde au Brésil. Au Brésil l’étude a été menée sur une population de 200.000 personnes. Sur cette population, certains ont été infectées sans avoir pris au moins une dose de vaccin. Par la suite certains parmi eux se sont faits vacciner.

Avec les résultats obtenus, les auteurs de l’étude ont permis de conclure que les risques d’hospitalisation ou de décès sont réduits d’environ 80 % avec Sinovac et de 90 % avec Pfizer/BioNTech et AstraZeneca. Les résultats de l’étude menée en Suède ont permis aux chercheurs de conclure que les personnes qui ont été vaccinées après leur première infection ont vu le risque de réinfection baisser sérieusement. Des médias qui ont rapporté l’information ont tout de même relevé que ces deux études ont été réalisé avant l’apparition du variant Omicron beaucoup plus contagieux que ceux que le monde avait connu.