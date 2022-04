Encore une nouvelle femme qui perd la vie en donnant vie au Sénégal. Après le cas de la jeune femme Astou Sokhna, décédée sur la table de l’accouchement à l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, une nouvelle femme, décède des suites d’un accouchement toujours dans la même région. Même si les circonstances de ce nouveau décès semblent un peu différentes de la première affaire, des organisations tentent de convaincre les parents éplorés de porter plainte contre les agents de santé.

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 avril, une jeune dame du nom de Penda Sall et âgée de 20 ans est décédée après avoir donné naissance à la clinique « Ancienne route » de Louga. Selon le journal L’Observateur, la jeune dame est morte après une hémorragie massive survenue après qu’elle ait accouché, quelques heures plus tôt, au dispensaire « Ibadou Rahmane ». En effet, Penda Sall aurait été conduite au dispensaire « Ibadou Rahmane » après les premiers symptômes de l’accouchement en raison de la grève des sages-femmes de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye.

La victime a réussi à mettre au monde son nouveau-né, mais n’a pas pu survécu elle-même, car elle commença par saigner abondamment quelques heures après l’accouchement. Malheureusement, la mobilisation du personnel pour arrêter la perte de sang n’a rien donné et l’état de la jeune dame s’est empiré. Alors qu’elle a commencé à perdre connaissance, une bonne volonté décide de l’évacuer à la clinique privée « Ancienne Route ». Une fois sur place et après les premières consultations, la gynécologue de la clinique a constaté que sa patiente avait déjà perdu trop de sang, et contacte la banque de sang de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye, qui malheureusement ne dispose que d’une seule poche de son groupe sanguin (B+).

Face à cette Insuffisance, des appels au don de sang du groupe B+ sont lancés et l’hôpital régional de Saint-Louis qui disposait de la quantité et de la qualité nécessaires, a également été saisi. Mais l’ambulance arriva trop tard, car quelques minutes après l’arrivée des poches demandées Penda Sall décède pendant qu’une blouse blanche était en train de lui faire une perfusion. Ella a été enterrée samedi dernier laissant ainsi derrière elle son nouveau-né qui a survécu. Après cette mort aussi tragique, certaines organisations essaient de pousser la famille à porter plainte, mais jusque-là, aucune réaction officielle des parents n’a encore été entendue.