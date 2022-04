Les agents de santé de l’hôpital de Louga sont désormais considérés comme les principaux responsables du décès de la jeune femme Astou Sokhna. Après les premiers éléments de l’enquête ouverte dans le cadre de ce drame survenu lors d’une délivrance maternelle, la jeune femme aurait rendu l’âme suite à une totale négligence de la part du personnel de garde. Le rapport de la police vient ainsi remettre en cause le rapport de la direction de l’hôpital qui évoque une mort naturelle de la patiente.

La police, l’inspection interne et l’équipe chargée spécifiquement de l’audit du décès d’Astou Sokhna sont plus que déterminées à faire la lumière sur les circonstances ayant plongé toute une famille dans le deuil. Après le drame, la mère de la victime, dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, a directement pointé du doigt les agents de santé. Selon elle, sa fille n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge adéquate et les nouvelles révélations semblent confirmer ses dires.

En effet, l’enquête menée par la police, l’inspection interne et l’équipe chargée spécifiquement de l’audit du décès font état d’une prise en charge défaillante, défaut de coordination, sous-estimation des risques puisque les risques encourus et les douleurs subies par la victime ont été ignorées par le personnel de garde. Le rapport officiel évoque également une non-assistance à personne en danger et une négligence totale contrairement à l’audit fourni par Amadou Guèye Diouf, DG de l’hôpital, qui de toute évidence essayait de blanchir ses agents.

Il faut d’ailleurs souligner que cet audit du Dg qui parle d’une mort naturelle est désormais introuvable. Pour rappel, Astou Sokhna, une jeune femme âgée de 34 ans, est décédée sur la table d’accouchement de l’Hôpital de Louga au Sénégal après être restée plus de 20 heures sans soins. Selon certains médias, elle aurait pu être sauvée si une césarienne avait été appliquée.