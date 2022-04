Des recherches scientifiques en matière de rajeunissement de la peau ont récemment donné des résultats positifs. En effet, une équipe de chercheurs du Babraham Institute à Cambridge au Royaume-Uni sont parvenus à rajeunir la peau d’une femme âgée de 53 ans, pour avoir celle d’une personne de 23 ans. C’est l’institut qui a donné l’information dans un communiqué publié sur son site. Pour arriver à un tel résultat, les scientifiques se sont basés sur une technique qui était connue depuis les années 90.

Un mammifère cloné pour la première fois avec les cellules

Celle-ci permet de transformer les cellules normales en cellules souches, ayant la capacité de s’auto-régénérer, de se multiplier et de se diversifier en cellules spécialisées. Au cours des recherches, les scientifiques ont utilisé les cellules de glandes mammaires d’une brebis adulte pour avoir des cellules souches embryonnaires. Ces cellules leur ont aussi permis de cloner pour la toute première fois un mammifère. Cependant, les scientifiques ont par la suite fait face à un problème, puisqu’il est compliqué d’avoir des cellules spécialisées provenant des cellules souches collectées.

Ils ont finalement réussi à le faire, en obtenant des cellules de peau régénérées qui se comportent réellement comme des cellules de peau d’une femme âgée de 23 ans. Notons que c’est grâce aux cellules spécialisées que la réparation ou le remplacement des cellules dégradées dans l’organisme humain est possible. Dans un entretien accordé au média britannique BBC, le professeur Wolf Reik du Babraham Institute a confié espérer que cette prouesse scientifique pourrait être utilisée afin de maintenir davantage et plus longtemps les gens en bonne santé.