Investiture de Romuald Wadagni : un discours axé sur la continuité et l’unité nationale

Romuald Wadagni a officiellement pris les rênes du Bénin ce dimanche 24 mai 2026 à Cotonou. Investi président de la République au Palais des Congrès, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances a prononcé un discours centré sur la poursuite des réformes engagées depuis 2016, l’amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement de l’unité nationale.

Devant les présidents d’institutions, les représentants diplomatiques et plusieurs personnalités politiques béninoises et étrangères, le nouveau chef de l’État a rendu hommage à son prédécesseur, Patrice Talon, qu’il a présenté comme l’artisan de la transformation économique et institutionnelle du pays. Romuald Wadagni a également salué les anciens présidents Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yayi pour leur contribution à la stabilité politique et démocratique du pays.

Des engagements sur les services publics et l’emploi

Dans son adresse à la Nation, Romuald Wadagni a insisté sur la nécessité de rendre la croissance économique plus perceptible dans le quotidien des populations. Le président béninois a évoqué l’accès à l’eau potable, à l’électricité, aux soins de santé, aux infrastructures de base et à l’emploi parmi les priorités de son mandat.

Le chef de l’État a également annoncé des actions en direction des jeunes, des femmes, des agriculteurs et de la diaspora béninoise. « Le Bénin ne cédera ni à la peur ni au relâchement », a-t-il déclaré en abordant la question sécuritaire et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Le nouveau président a réaffirmé la volonté du Bénin de poursuivre la coopération avec les pays voisins face aux menaces sécuritaires qui touchent plusieurs États ouest-africains.

Le profil économique de Wadagni mis en avant

Avant son accession à la magistrature suprême, Romuald Wadagni occupait depuis 2016 le portefeuille de l’Économie et des Finances. Son passage à ce poste a contribué à renforcer sa notoriété sur la scène politique béninoise.

Son nom reste associé aux réformes budgétaires engagées sous la présidence Talon, ainsi qu’aux opérations financières menées par le Bénin sur les marchés internationaux. Le pays avait notamment réalisé plusieurs levées de fonds destinées au financement de projets d’infrastructures et de modernisation de l’administration publique.

Durant la campagne présidentielle, ses soutiens avaient régulièrement mis en avant son profil de technocrate et sa maîtrise des dossiers économiques pour défendre la continuité des politiques engagées depuis 2016.

Une transition dans la continuité du pouvoir sortant

L’investiture de Romuald Wadagni ouvre une nouvelle phase politique au Bénin après dix années de gouvernance de Patrice Talon. La vice-présidente Mariam Chabi Talata demeure en fonction dans le nouvel exécutif. Les prochaines décisions du nouveau président devraient désormais porter sur la composition du gouvernement et la mise en place des premières orientations de son mandat.