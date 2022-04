Chaque année, sur l’ensemble de la planète, des millions de colis ne parviennent jamais à destination. Pourtant, en ces temps où le e-commerce est en plein essor, les flux de paquets qui transitent entre les frontières sont de plus en plus importants. Pour diminuer le nombre de vols, de pertes, et de détériorations, des technologies innovantes ont été élaborées, pour les professionnels et les particuliers, afin d’optimiser le suivi colis

Les meilleures applications de tracking

Pour faciliter le suivi des livraisons par les expéditeurs et destinataires, un nouveau service a émergé ces dernières années : le tracking. Terme anglais qui signifie pistage, c’est une pratique qui consiste à suivre à la trace et en temps réel un ou plusieurs colis en transit. Ces plateformes utilisent des technologies de détection automatique des numéros d’identification des colis, afin de savoir à tout moment quel est le dernier statut enregistré. Peu importe le transporteur, service postal ou professionnel de messagerie qui le prend en charge, les données au sujet du colis sont transmises à la plateforme. Si une recherche est effectuée, les données peuvent être transmises directement sur cette seule et unique interface. Ainsi, le consommateur n’a pas besoin de multiplier les sites pour suivre son colis à l’international.

Pour cela, les sites de tracking collaborent avec des centaines de services postaux, livreurs et vendeurs e-commerce du monde entier. Elles travaillent par exemple avec des transporteurs comme Colissimo, Chronopost, Mondial Relay, le bureau de poste d’Afrique du Sud ; ainsi qu’avec des sites e-commerce comme Vova, Shein, Wish, Aliexpress, Alibaba… Ces plateformes sont disponibles sur internet et via application mobile Android et iOS, comme Ordertracker, ParcelsApp, ou 17track.

La vidéosurveillance

Des entreprises technologiques se sont également intéressées à la vidéosurveillance comme système de traçage des colis. Ces innovations consistent à vérifier le cheminement des colis, vérifier l’état des paquets à la réception, et éventuellement repérer exactement à quel moment la chaîne de livraison a été rompue, et résoudre les litiges. Ce système est principalement utile dans les grands entrepôts et centres de tri, où la vidéosurveillance est déjà installée. Des logiciels accompagnent le service proposé,

Le principe est simple mais efficace : associer les codes-barres des bordereaux à l’enregistrement vidéo. Lorsqu’un colis est scanné, la prise de vidéo s’enclenche automatiquement, à chaque étape de la chaîne logistique. Cette technologie permet de lutter contre la plupart des incidents de parcours rencontrés lors de la prise en charge des colis.

La RFID, Radio Frequency Identification

La RFID est une technologie d’identification par radio-fréquence. Elle permet de pister un objet et de recueillir divers éléments sur son état grâce à une étiquette apposée sur cet objet. La puce intégrée dans l’étiquette envoie des ondes radio à une antenne. Nul besoin de lire visuellement l’étiquette, les ondes passent même au travers de fines couches de matériaux. On utilise aujourd’hui cette méthode dans les domaines de la réception et l’expédition. L’utilisateur est à la fois en mesure de repérer un objet seul, comme conditionné en vrac avec d’autres. Les étiquettes peuvent être passives ou actives, c’est-à-dire s’appuyer sur une pile ou batterie reliée directement ou bien sur le signal d’une antenne fixe.

La visibilité et le contrôle des marchandises sont réalisés facilement et en temps réel. Palettes, colis, et articles individuels peuvent être marqués. Ce processus est beaucoup utilisé en magasin ces dernières années, pour éviter les vols, notamment dans l’habillement. Cette technologie permet ainsi aux services de livraison d’être mieux organisés, plus performants, et d’éviter au maximum la perte de colis de valeur grâce à cette étiquette pucée. Ces diverses technologies tendent à améliorer les services de livraison dans le monde entier, mais ne peuvent à elles seules enrayer complètement l’ensemble des défauts de livraison.