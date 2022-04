L’administration Trump n’a pas fourni d’informations sur les cadeaux de gouvernements étrangers reçus en 2020 par l’ancien président Donald Trump, l’ancien vice-président Mike Pence et d’autres responsables de la Maison-Blanche, a déclaré vendredi le département d’État. En conséquence, le ministère a affirmé qu’il ne pouvait pas faire un point complet et précis des cadeaux reçus par Trump, sa famille et d’autres fonctionnaires au cours de sa dernière année au pouvoir.

Conformément à une loi fédérale, les employés du gouvernement des Etats-Unis sont tenus de déclarer tout cadeau de gouvernement étranger d’une valeur supérieure à 415 $. Cela dans le but d’empêcher la corruption et l’influence indue. Selon Insider, l’administration Trump n’aurait pas donné des informations précises sur certains cadeaux donnés à des responsables américains par des dirigeants étrangers. Interrogé par le New York Times Richard W. Painter, l’ancien avocat spécialisé en éthique de l’administration de George W. Bush a fustigé cet état de chose.

« C’est flagrant et ça a l’air terrible« , a déclaré Richard W. Painter qui poursuit « soit c’était vraiment stupide, soit vraiment corrompu« . Bien que les voyages à l’étranger aient été limités en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le journal note que Trump s’est rendu en Suisse et en Inde. Au cours de ces déplacements, l’ancien président a reçu des cadeaux, notamment un buste de Gandhi, une sculpture en marbre de la célèbre métaphore des « trois singes » de Gandhi, et une filature. la roue.