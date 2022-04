L’affaire relative au viol suivi de grossesse de la Miss Sénégal 2020, Ndèye Fatima Dione continue de défrayer la chronique dans le pays. En effet, alors que certains membres du comité d’organisation avaient assigné la jeune femme en justice pour diffamation et préjudice moral, le procureur de la république a retourné le dossier à la Sûreté urbaine de Dakar pour une nouvelle enquête. Il est reproché à la police selon la publication de « Les Echos », d’avoir mener l’enquête sur une seule partie de la plainte.

Apologie du viol

Le parquet demande ainsi que soit reprise l’enquête sur la plainte portant sur l’apologie du viol. Elle avait été déposée par l’administratrice de «Femme Chic» suite aux propos tenus par la présidente du comité Miss Sénégal. Cette dernière avait déclaré que si la jeune femme avait été violée, c’était de son gré. Ces mots venant de Aminata Badiane avait suscité une vague d’indignations au sein de l’opinion publique sénégalaise. Rappelons également que toujours dans le cadre de cette affaire, la présidente du comité Miss Sénégal a assigné en justice plusieurs personnes.

Une série de plaintes

Elle a récemment été entendue à cause de la plainte qu’elle a formulée contre l’administratrice de «Femme Chic», «Mamico», l’acteur Kader Gadji et X. La femme accuse les différentes personnes visées par la plainte de mise en danger de la personne d’autrui, menaces de mort, diffamation et injures publiques, diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs. Le coordonnateur du Comité d’organisation de ce concours de beauté est également dans la même démarche devant la justice sénégalaise. Il a assigné devant la justice la lauréate du concours pour diffamation et préjudice moral.