Le milliardaire américain Elon Musk pourrait finalement racheter Twitter. C’est ce qui ressort de l’analyse de business Insider à la suite des derniers rebondissements. Pour rappel, Elon Musk avait reçu une proposition de siéger au conseil d’administration de Twitter. Une responsabilité qui engage le milliardaire à ne pas acquérir plus de 14,9% de participation. Un siège au conseil d’administration de la compagnie que Musk a finalement décliné faisant craindre d’autres ambitions de la part du milliardaire excentrique.

Selon l’analyste Dan Ives, s’exprimant sur Business Insider, Elon Musk pourrait avoir d’autres idées derrière la tête : « Cela va maintenant d’une histoire de Cendrillon avec Musk rejoignant le conseil d’administration de Twitter et gardant sa participation en dessous de 14,9%, aidant à faire avancer Twitter stratégiquement, à probablement une bataille Game of Thrones entre Musk et Twitter » prévient l’analyste qu’il « y a une forte probabilité qu’Elon adopte une position plus hostile envers Twitter et renforce davantage sa participation active dans l’entreprise » puisqu’il n’est plus obligé de limiter l’achat d’actions. Une telle situation amènerait Elon Musk à prendre totalement le contrôle de l’entreprise et ainsi imposer sa vision, et qui sait, ramener l’ancien président Donald Trump sur le réseau social.