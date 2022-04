La prise de participation du milliardaire américain Elon Musk dans la compagnie du réseau social Twitter, est décriée par certains investisseurs de la société. En effet, ces derniers ont décidé de poursuivre l’homme le plus riche du monde pour des violations de la loi. Les investisseurs de Twitter accusent Elon Musk d’avoir retardé la divulgation de ses achats d’actions afin de profiter d’une hausse du cours. Cela, contrairement à la loi sur les valeurs mobilières qui fixe un délai pour divulguer les informations après l’acquisition de 5% d’actions d’une entreprise.

« Les omissions faites étaient fausses et trompeuses »

Selon le recours collectif proposé déposé hier mardi 12 avril 2022, au tribunal fédéral de New York, Elon Musk devait empêcher la publication d’omissions et de fausses déclarations. « En raison de sa position en tant que propriétaire à 5% de Twitter et de l’accès à des informations matérielles non publiques disponibles pour lui-même mais pas pour le public, l’accusé Musk savait que les faits défavorables spécifiés ici n’avaient pas été divulgués et étaient cachés au public et que les omissions faites étaient fausses et trompeuses » est-il encore indiqué selon le média Hollywood Reporter. Notons que le patron de SpaceX a commencé à acquérir les actions Twitter depuis le mois de janvier 2022.

D’après les documents légaux, à la date du 31 janvier un total de 620 000 actions avaient été achetées au prix unitaire de 36,83$. Mais, il a continué à en acheter jusqu’au 1er avril 2022. A en croire les investisseurs, le 14 mars, Elon Musk disposait de 5% d’actions Twitter. Avec ce nombre d’actions, le milliardaire devait publiquement révéler son acquisition, en vertu de la loi au plus tard le 14 avril. Néanmoins, c’était le 4 avril 2022 qu’il l’a fait. En conséquence, le cours de l’action avait augmenté de 27% par rapport à la clôture du 1er avril (50$). La situation a empêché les investisseurs de faire de grands gains.