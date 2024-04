Tesla: comment la Chine a poussé Elon Musk à changer de stratégie

Tesla, le géant américain des véhicules électriques, se trouve face à de nouveaux défis sur le marché chinois. La République populaire de Chine (RPC) a récemment été le théâtre d’un changement significatif dans la stratégie de prix de l’entreprise, qui a dû baisser ses tarifs pour rester compétitive. Cette décision intervient dans un contexte où Tesla fait face à une concurrence croissante des constructeurs chinois, notamment BYD, qui lui a ravi son titre de plus gros vendeur mondial de voitures électriques à la fin de l’année 2023.

L’érosion des ventes de Tesla en Chine a incité l’entreprise dirigée par Elon Musk à prendre des mesures drastiques. Une réduction de près de 2 000 dollars a été appliquée sur le prix de vente de ses véhicules électriques dans le pays. Cette décision fait suite à une tendance similaire observée sur le marché américain, où Tesla avait déjà abaissé ses prix l’année précédente pour faire face à la concurrence des voitures électriques chinoises à bas coût.

Publicité

Malgré les efforts de Washington et de Bruxelles pour dénoncer la concurrence déloyale de Pékin et menacer de taxer les importations, il semble que les acteurs occidentaux aient peu d’emprise sur le marché chinois, qui est désormais le plus grand marché automobile du monde. La présence de Tesla en Chine est significative, avec la plus grosse usine du constructeur en dehors des États-Unis située à Shanghai. Cependant, même cette implantation stratégique n’a pas empêché l’entreprise de faire face à des difficultés sur le marché chinois.

En janvier dernier, Tesla a été confrontée à un rappel massif de 1,6 million de voitures pour une mise à jour logicielle nécessaire, ce qui a probablement nui à sa réputation et à la confiance des consommateurs. De plus, pour faire face à une baisse des commandes, Elon Musk a annoncé la semaine dernière la suppression de 10% des effectifs mondiaux de l’entreprise.

Dans une tentative de freiner la baisse de ses ventes en Chine, Tesla a décidé de réduire ses prix de 14 000 yuans en moyenne. Cette stratégie vise à attirer à nouveau les clients potentiels et à regagner leur confiance dans un marché de plus en plus concurrentiel. Elon Musk, le visionnaire derrière Tesla, a même reporté un voyage prévu en Inde pour se concentrer sur les défis actuels auxquels l’entreprise est confrontée.

Malgré ces efforts, les investisseurs restent inquiets, notamment avec la proposition de rémunération record de 56 milliards de dollars par an pour Elon Musk, qui sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires en juin. La récente chute de 40% de la valeur des actions de Tesla en seulement quatre mois laisse entrevoir des défis considérables pour l’entreprise et son PDG.