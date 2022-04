L’opération d’affichage de liste de résidus et collecte d’informations complémentaires qui a démarré le jeudi 17 mars 2022 devrait prendre fin le 16 avril 2022. Mais c’est dans un communiqué de presse rendu public le 13 avril 2022 que le Gestionnaire-mandataire délégué de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), Cyrille Gougbédji a prorogé l’opération de régularisation des résidus pour l’inscription sur la Liste électorale informatisée (LEI). Dans un entretien accordé à Radio Bénin et diffusé ce samedi 16 avril 2022, le Gestionnaire-mandataire de l’Anip a déclaré que «l’opération de régularisation des résidus pour l’inscription sur la liste électorale informatisée (LEI) est un succès sur le terrain ».

Dans un point sommaire, le Gestionnaire-mandataire délégué de l’ANIP a justifié la prorogation jusqu’au vendredi 22 avril 2022 et que «c’est une nouvelle chance et cela ne concerne que les personnes en âge de voter ». «Nous avons noté un engouement terrible et les lieux d’enrôlement ont été pris d’assaut par nos compatriotes. Nous avons évalué la situation » a annoncé Cyrille Gougbédj. Il a fait savoir que «les objectifs sont atteints » et a précisé que cette opération de régularisation des résidus pour l’inscription sur la Liste électorale informatisée ira jusqu’au 22 avril 2022 et qu’ «il n’y aura pas une deuxième prorogation ».

Concernant les Béninois qui ont vraiment fait le Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP), le Gestionnaire-mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbédji a affirmé qu’ ils «verront leur nom sur la Liste électorale informatisée » et quant à «ceux qui ont fait le RAVIP et qui n’ont pas pu faire le déplacement pour la correction de leurs données dans le cadre de cette opération », ils «verront leurs noms affichés dans la localité qu’ils ont déclaré comme lieu de résidence pendant qu’ils ont fait le RAVIP ».