L’ancien président français François Hollande a appelé ses compatriotes à voter pour la réélection d’Emmanuel Macron lors du second tour des élections le 24 avril. « L’essentiel, c’est la France et sa cohésion et son avenir européen alors que la candidate du RN Marine Le Pen « remettrait en cause nos principes et nos valeurs », a déclaré l’ancien président socialiste sur TF1. « Quelles que soient les réticences, les colères et les réserves que beaucoup peuvent avoir, c’est le vote Macron qui permet que Mme Le Pen ne gagne pas », est-il convaincu.

Son prédécesseur Nicolas Sarkozy avait annoncé déjà mardi qu’il voterait au second tour pour Emmanuel Macron, estimant qu’il « est, en l’état actuel des choses, le seul en situation d’agir« . Le 10 avril, le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu en France avec un taux de participation de 73,69%. Il y avait 12 candidats en lice pour la présidence. Emmanuel Macron (27,85%) et Marine Le Pen (23,15%) ont accédé au second tour. Ainsi, le 24 avril, le scénario de la dernière présidentielle se répétera, alors que les mêmes politiciens se sont déjà affrontés dans le duel final pour l’Élysée. (avec TASS)