En France, le second tour de la Présidentielle aura lieu ce dimanche 24 avril. Il opposera le président sortant Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen. Et comme toujours, une certaine phobie s’empare des français hostiles au parti d’extrême droite quand sa candidate arrive au second tour des élections présidentielles. Ils ne veulent surtout pas qu’elle gagne. Le Conseil des Béninois de France est également de ceux-là. Il a clairement lancé avec plusieurs autres associations, un appel à voter pour le président sortant Emmanuel Macron.

« Le Rassemblement National de Marine le Pen est l’héritier du Front National de Jean-Marie le Pen , même si Marine le Pen se cache désormais derrière une fausse image ouverte et bienveillante. Marine le Pen veut détruire le modèle Républicain français assis sur la fraternité entre les uns et les autres en remettant en cause le droit d’asile, en affirmant que lutter contre l’immigration permettrait de résoudre tous les maux de la France, oubliant au passage comment la France s’est construite à travers les siècles » accuse le texte publié par le Conseil des béninois de France. Il met l’accent sur les conséquences d’une probable victoire de Marine Le Pen au soir du 24 avril.

Eviter de se retrouver face « à un gouvernement dont les boucs émissaires seraient les migrants »

« Les premiers qui « paieront très cher » l’arrivée de Marine le Pen au pouvoir seront ceux qui sont différents, c’est-à-dire , nous et tous les autres » avertit le Conseil qui demande juste de voir les politiques menées par « d’autres gouvernements d’extrême droite en Europe » pour s’en convaincre. Il faut dire que l’appel à voter Macron n’est pas une approbation de toute sa politique ou celle qu’il propose de mener une fois réélu. C’est du moins ce que précise le texte. Pour le Conseil, le but, c’est plutôt d’éviter de se retrouver « face à un gouvernement dont les boucs émissaires seraient les migrants et leurs descendants ».

Notons qu’il y aurait moins 30.000 francais d’origine béninoise vivant en France. Le président du conseil des béninois de France n’est autre que Jean Charles Ahomadégbé, un enseignant chercheur qui collabore avec l’Institut de cancérologie Gustave Roussy. Ce franco-béninois vote dans l’hexagone depuis 1990.