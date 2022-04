Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours préenregistré lors des Grammys 2022 dimanche soir. La vidéo a présenté une performance de l’artiste John Legend, « Free » dans le cadre d’un hommage spécial à l’Ukraine, qui fait face à une crise avec l’offensive de la Russie début mars. L’hôte de la cérémonie Trevor Noah a présenté la performance spéciale.

« Même dans les moments les plus sombres, la musique a le pouvoir de remonter le moral et de vous donner l’espoir d’un avenir meilleur… Il n’y a personne qui pourrait utiliser un peu d’espoir en ce moment plus que le peuple ukrainien », a déclaré Noah. L’intervention de Zelensky intervient après la découverte de nombreux corps dans la ville de Boutcha. Des morts que les ukrainiens attribuent aux russes; ces derniers rejettent ces accusations.