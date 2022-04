Quelques mois après l‘affaire de la joueuse du PSG agressée pour laquelle le footballeur international Eric Abidal était dans le viseur de la justice, une nouvelle affaire qui en fait date d’il y a plusieurs années refait surface et pourrait troubler la tranquillité de l’ancien joueur du FC Barcelone. Cela concerne une affaire de don d’organe lorsque le footballeur luttait contre un cancer. Ce n’est pas la seule personne à avoir du soucis à se faire, l’ancien patron du Barça, Sandro Rosell pourrait aussi se retrouver dans la tourmente.

Depuis quelques heures, de nouvelles informations sur l’affaire de don d’organe à Eric Abidal en 2012 alors qu’il souffrait d’un cancer ont été révélées. C’est le site espagnol El Confidencial qui a lâché hier une grosse bombe qui va surement contraindre l’ancien joueur du FC Barcelone a répondre à d’autres questions de la justice. Lui qui pendant de nombreuses années c’était défendu par rapport à cette affaire et a été visé par la passé par une enquête pour trafic d’organe. Tout comme l’ancien patron du club.

En effet, le donneur d’organe n’a aucun lien de parenté avec le footballeur international français Eric Abidal. Dis comme ça, cela peut paraitre banal. Mais en 2017, la police soupçonnait qu’il y avait des irrégularités dans la procédure qui est régie par des lois. L’année suivante, le joueur et le patron du club ont été soupçonné d’avoir acheté l’organe qui a permis au joueur d’avoir la vie sauve. Jusque là, Eric Abidal s’était défendu et rejetait toutes les accusations. Avec ce nouvel élément, l’ancien joueur du Barça pourrait se retrouver dans une situation très compliquée. Les prochaines semaines nous permettront d’en savoir plus.