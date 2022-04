La motion de grève lancée par la coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) est toujours maintenue au sein de l’université. À l’issue de leur Assemblée générale tenue le dimanche 17 avril dernier, le président de séance Ousmane Gueye, a tenu à informer à travers un communiqué du maintien du mot d’ordre de la grève et inviter tous les étudiants à rentrer chez eux. Face à cette situation de grève sans fin, le recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a pris ses dispositions afin d’assurer la sécurité des étudiants désirant suivre les enseignements.

Depuis fin mars, Ousmane Gueye et ses camarades du CESL ont décrété un mouvement d’humeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB). Leurs principales revendications sont entre autres l’insécurité, les problèmes de voirie et les problèmes de bourses. Dans cette lutte, ils exigent une rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne et invitent les autorités internes « à plus de responsabilités » dans l’exercice de leurs missions. Ils sont également allés plus loin en menaçant de passer à la vitesse supérieure si « les problèmes persistent ». Aux dernières nouvelles, la coordination CESL aurait passé de l’étape des menaces à l’application en déclenchant une grève illimitée.

Mais très vite, le recteur de l’université, le professeur Ousmane Thiaré a réagi au mot d’ordre au cours d’un point de presse, tout en mettant en garde les grévistes sur les conséquences pouvant découler de leurs actes. « Les étudiants ont le droit d’aller en grève, mais pas celui d’empêcher ceux qui le désirent de venir suivre leurs cours ». Il a par ailleurs menacé de traduire devant le conseil de discipline les étudiants qui tenteraient d’empêcher le bon déroulement des cours et des examens. « Tout auteur de troubles des cours sera poursuivi par l’Assemblée de l’Université ». Ce dernier a également annoncé que l’université allait prendre les dispositions afin d’assurer la sécurité des étudiants qui voudraient suivre leurs cours.