Le conflit en Syrie se poursuit depuis plusieurs années, avec des frappes notamment menées par Israël. L’Etat hébreux a encore récemment frappé plusieurs points dans le pays, dont des positions du Hezbollah libanais, des forces iraniennes et de l’armée syrienne. Selon les informations communiquées par une source militaire à l’agence de presse officielle syrienne SANA, ce mercredi 27 avril 2022, les frappes israéliennes ont eu lieu à proximité de la capitale, Damas. Elles se sont produites tôt ce matin et ont tué quatre soldats syriens et blessé trois autres.

« Notre défense antiaérienne a fait tomber plusieurs missiles »

« L’ennemi israélien a mené une agression aérienne à l’aube lançant plusieurs missiles depuis Tibériade, visant plusieurs positions aux alentours de Damas » a déclaré la source militaire avant d’ajouter : « Notre défense antiaérienne a fait tomber plusieurs missiles, et l’enquête a indiqué que quatre soldats ont été tués, trois autres blessés et des dégâts matériels constatés ». Notons que l’Etat hébreux avait mené une attaque en Syrie, hier mardi 26 avril 2022, avec un missile près de Damas. Celui-ci a été intercepté par la défense antiaérienne syrienne.

Pour rappel, plusieurs frappes menées par Israël ont eu lieu depuis le début de cette année. Au cours du mois de février 2022, selon le média SANA, l’Etat hébreu avait mené une frappe aérienne contre une ville syrienne, au sud de Damas, précisant qu’elle a été faite avec plusieurs missiles sol-sol. Toujours selon le média, l’attaque qui a eu lieu le 16 février dernier, depuis le plateau du Golan annexé par Israël, avait causé d’importants dégâts matériels. Le 09 février une autre attaque avait coûté la vie à un soldat syrien et blessé cinq autres.